Bremen: 15-Jähriger stirbt nach Angriff in Silvesternacht

Ein 15-Jähriger ist Tage nach einer Prügelattacke in der Silvesternacht in Bremen im Krankenhaus gestorben. Nach Polizeiangaben stammte der Jugendliche aus Syrien. Von einem fremdenfeindlichen Hintergrund gehen die Ermittlungsbehörden derzeit nicht aus, wie der Sprecher der Staatsanwaltschaft Bremen, Frank Passade, gestern sagte. Weitere Details wollte er nicht nennen. Zu der Nationalität der Verdächtigen machten die Ermittler keine Angaben.

Der Jugendliche war in der Silvesternacht von mehreren Menschen angegriffen worden und hatte dabei schwere Kopfverletzungen erlitten. Er musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Am Samstag teilte die Polizei mit, der 15-Jährige sei gestorben. Staatsanwaltschaft und Polizei ermitteln den Angaben zufolge unter Hochdruck. In den nächsten Tagen wollen die Ermittler detaillierte Informationen bekanntgeben.

