später lesen Bremen 15-jähriger Syrer stirbt nach Attacke in Bremen Teilen

Twittern







Nach dem gewaltsamen Tod eines 15-Jährigen in der Silvesternacht in Bremen gehen die Ermittlungen gegen Unbekannt laut Staatsanwaltschaft weiter. Nach den bisherigen Erkenntnissen war es zwischen dem Jugendlichen und mehreren anderen Menschen nach Mitternacht auf der Straße zu einer Auseinandersetzung gekommen. Der 15-jährige Syrer flüchtete in den Partyraum eines Lokals. Die Täter folgten ihm dorthin und verletzten ihn so schwer, dass er am vergangenen Samstag im Krankenhaus starb. Hinweise auf einen fremdenfeindlichen Hintergrund der Tat gebe es derzeit nicht.