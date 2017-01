München: 2016 war Stau-Rekordjahr

NRW bleibt Stauland Nummer eins. Grund sind Baustellen und mehr Verkehr.

Staurekord durch noch mehr Autos, Laster und Baustellen: Auf den Autobahnen in Nordrhein-Westfalen kommt der Verkehr immer häufiger zum Erliegen. Auf den mehr als 2200 Autobahn-Kilometern in NRW zählte der ADAC im vergangenen Jahr rund 218.000 Staus. Das sind fast 20 Prozent mehr als 2015, als bereits 182.000 Staus gezählt wurden.

Die Gesamtlänge der Staus in Nordrhein-Westfalen wuchs auf rund 388.000 Kilometer (2015: 323.000), teilte der ADAC mit. Aneinandergereiht reichten alle Staus in NRW des vergangenen Jahres damit fast zehnmal um die Erde. Alle betroffenen Fahrer zusammengenommen büßten dadurch beinahe 124.000 Stunden ein - das sind umgerechnet 14 Jahre.

NRW bleibt mit diesen Zahlen das Stauland Nummer eins in Deutschland. Auch bundesweit brachte das Jahr 2016 laut ADAC einen Staurekord. Der Autoclub zählte im vergangenen Jahr 20 Prozent mehr Staus als im Vorjahr, rund 694.000 nach 568.000 im Jahr 2015. Aufgeschlüsselt nach Staus im Verhältnis zu den Autobahnkilometern lief es in den Stadtstaaten und Millionenstädten Berlin und Hamburg am zähesten. Laut Verkehrsclub gibt es immer mehr Verkehr auf den Straßen, zudem hat die Bautätigkeit um 15 Prozent zugenommen. Außerdem sei Deutschland als Reiseland attraktiver geworden. Das Auto werde öfter als Verkehrsmittel für Urlaubsfahrten eingesetzt. Diese Nutzung habe um sechs Prozent zugenommen.

(dpa)