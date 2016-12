später lesen Moskau 33 Russen sterben nach Trinken von Badezusatz Teilen

Nach dem Trinken eines Badezusatzes sind in der sibirischen Stadt Irkutsk mindestens 33 Menschen an Alkoholvergiftungen gestorben. 15 weitere Personen seien mit ernsten Gesundheitsproblemen in Krankenhäuser eingeliefert worden, teilte Tatjana Lebedewa von der örtlichen Gesundheitsbehörde mit. In der mit knapp 1,1 Millionen Einwohnern sechstgrößten Stadt Russlands wurde der Ausnahmezustand verhängt. Ein Sprecher von Präsident Wladimir Putin bezeichnete den Fall als eine "schreckliche Tragödie". Behördenvertreter erklärten, dass auf den Flaschen mit dem alkoholhaltigen Badezusatz deutliche Warnhinweise gestanden hätten.