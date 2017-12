später lesen Erie 86 Zentimeter Neuschnee an einem Tag in US-Stadt Erie 2017-12-27T19:32+0100 2017-12-28T07:18+0100

Nach Rekordschneefall in den vergangenen Tagen ist in der Stadt Erie im US-Staat Pennsylvania und umliegenden Gegenden mit weiterem Niederschlag zu rechnen. Wie das Büro des nationalen Wetterdiensts in Cleveland mitteilte, wurden bis gestern mindestens rund 13 bis 25 zusätzliche Zentimeter erwartet.