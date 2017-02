Köln: 93-Jähriger attackiert Frau mit Beil

Seine Ehefrau (87) überlebte schwer verletzt und macht ihm keine Vorwürfe. Von Claudia Hauser

Jeden Freitag kaufte Enzo K. (Namen geändert) seiner Luisa eine rote Rose. Sein Anwalt sagt, K. habe seine Ehefrau immer abgöttisch geliebt. Das Paar ist seit 52 Jahren verheiratet. "Wir waren keinen Tag getrennt", sagt Luisa K. Am Tag, als Enzo K. sich das Fleischerbeil aus der Küche holte und damit mindestens 48 Mal auf seine Frau einschlug, war er 93 Jahre alt und fast blind. Die 87-Jährige überlebte schwer verletzt.

Der Prozess wegen versuchten Totschlags vor dem Kölner Landgericht findet gestern ohne den Angeklagten statt. Enzo K. ist seit der Tat am 21. Mai 2016 in einer psychiatrischen Klinik untergebracht und gesundheitlich stark angeschlagen. In einer Vernehmung in der Klinik hat Enzo K. die Tat gestanden. Eine psychiatrische Gutachterin kam zu dem Ergebnis, dass er "im Eifersuchtswahn" war, als er seine Frau fast tötete. Enzo K. hatte sich in den Gedanken hineingesteigert, seine Frau würde ihn hintergehen und mit einem Nachbarn aus dem Mehrfamilienhaus in der Kölner Südstadt betrügen. Er sprach aber nicht mit Luisa K. darüber, sondern hoffte, "sie würde sich ihm bald wieder zuwenden", so der Anwalt.

An jenem Mai-Morgen soll es zum Streit gekommen sein. Enzo K. soll seine Frau, die halbseitig gelähmt ist, zu Boden gestoßen haben, laut Anklage ging er dann in die Küche und holte ein Fleischerbeil. Immer wieder schlug er damit auf Luisa K. ein. Nachbarn hörten ihre Schreie und klingelten Sturm. Als Enzo K. ihnen die Tür öffnete, hielt er das Beil noch in der Hand.

Luisa K. ist die wichtigste Zeugin in diesem Prozess. Sie lebt inzwischen in einem Heim, ein Begleiter schiebt ihren Rollstuhl an den Zeugentisch. Sie trägt ein blau-weiß gepunktetes Kopftuch, die meisten Beilhiebe trafen damals ihren Kopf. Doch es wird schnell deutlich, dass die 87-Jährige nicht viel sagen kann - oder sagen will. Es wirkt, als habe sie verdrängt, was ihr Mann ihr angetan hat, als gäbe es nur die vielen Jahre vor der Tat. "Wir kennen uns seit 60 Jahren", sagt sie. "Wir haben niemals gegeneinander die Hand erhoben oder böse Worte gesagt."

Was mit den lautstarken Streits sei, die viele Nachbarn gehört hätten, will der Vorsitzende wissen. Luisa K. wehrt ab: "Ich habe ein lautes Organ, aber Streit gab es bei uns nicht." Die drängenden Nachfragen des Vorsitzenden scheinen sie zu stressen. Der Verteidiger ihres Mannes lässt ihr von Enzo K. ausrichten, dass er sie sehr vermisst. "Er möchte Ihnen sagen, dass es ihm zutiefst leid tut." Seit der Tat hat sie ihn nicht mehr gesehen. "Ich kann ihm das nicht vorwerfen", sagt sie. "Ich hab' ihn genauso lieb wie vorher."

