Gießen: Aachenerin soll sich für drei Morde verantworten

Eine mutmaßliche dreifache Mörderin aus Aachen muss sich seit gestern vor dem Landgericht Gießen verantworten. Die 35-Jährige soll aus Habgier zwei Frauen aus Düsseldorf sowie einen Mann aus dem mittelhessischen Gießen getötet haben. Die Staatsanwaltschaft wirft der Angeklagten vor, im April 2016 in Gießen einen 79-jährigen Zauberer erwürgt zu haben, um an Wertgegenstände zu gelangen. Um die Tat zu vertuschen, soll sie die Wohnung ihres früheren Nachbarn angezündet haben. Einen Monat später tötete sie laut Anklage in Düsseldorf eine 86-Jährige und deren 58-jährige Tochter. Die Angeklagte soll die Mutter mit einem Halstuch erdrosselt haben. Die Tochter soll sie zuerst mit Schlägen ins Gesicht malträtiert, ihr dann Medikamente eingeflößt und sie mit einem Kissen erstickt haben.