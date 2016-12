Die schwedische Königin Silvia ist an ihrem Geburtstag ins Krankenhaus eingeliefert worden. Sie leidet an Schwindelanfällen.

Die Frau von König Carl XVI. Gustaf habe schon einige Zeit mit einer Erkältung zu kämpfen gehabt, sich am Freitag unwohl gefühlt und sei am späten Abend ins Hospital des Karolinska Instituts gekommen, teilte der Königshof am Samstag mit. Dort sei die Königin über Nacht geblieben und beobachtet worden. Es gehe ihr gut.

Die gebürtige Deutsche Silvia ist in Schweden sehr beliebt. Am Freitag feierte die Mutter von Kronprinzessin Victoria, Prinz Carl Philip und Prinzessin Madeleine ihren 73. Geburtstag.

(ap)