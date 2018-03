später lesen Gottesdienst zum Commonwealth-Tag Markle absolviert ersten offiziellen Termin mit der Queen FOTO: ap FOTO: ap 2018-03-12T19:06+0100 2018-03-12T19:09+0100

Prinz Harrys Verlobte Meghan Markle hat am Montag ihren ersten offiziellen Termin mit der Queen absolviert. Die US-Schauspielerin nahm zusammen mit der britischen Königin Elizabeth II. an einem ökumenischen Gottesdienst zum Commonwealth-Tag in der Londoner Westminster Abbey teil.

