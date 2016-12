Düsseldorf: Alles auf Grün

Das Pantone Color Institute in New York versucht jedes Jahr, dem globalen Zeitgeist eine Farbe zuzuordnen. 2017 ist inspiriert von der Natur. Von Dagmar Haas-Pilwat

Die pastellfarbenen Zeiten sind vorbei. Candy-Töne wie Baby-Blau und Puder-Rosa sind von gestern. Hellgrün ist die Farbe des Jahres 2017 - zumindest wenn es nach Leatrice Eiseman, Geschäftsführerin des Pantone Color Institute in New York, geht. "Greenery symbolisiert unser wachsendes Verlangen nach Verjüngung, neuem Leben, Wiedervereinigung mit der Natur und engerem Miteinander", sagt Eiseman. Unter ihrer Leitung sammelt ein rund zehnköpfiges Team jedes Jahr Einflüsse und Inspirationen, um den globalen Zeitgeist in einer Farbe wiederzugeben.

Diesmal also etwas Lebensbejahendes - wie zarte grüne Blätter, die den Frühling ankündigen, und Regenwälder als die "grüne Lunge der Erde". Keine andere Farbe wird mehr mit Leben und Wachstum assoziiert, mit sauber, gesund und natürlich. Der exakte Farbcode lautet Pantone 15-0343, und er ist ein frischer, gelbgrüner Ton, der als Symbol für einen Neuanfang steht. Für das "Farborakel" Eiseman bedeutet er ein starkes Zeichen "für unsere neu aufkeimende Hoffnung, unsere Sehnsucht nach Leben in einem schwierigen sozialen und politischen Umfeld". "Jeden Frühling betreten wir einen neuen Kreislauf, und neue Triebe kommen aus dem Boden. Das ist etwas, auf das wir uns freuen", sagt die Spezialistin.

Grün soll 2017 der Welt "Beruhigung in einer tumulthaften Umgebung" bringen und die Verbindung zur Natur stärken, heißt es. Damit umfasst die Farbwahl erstmals politische Aspekte. Bereits seit 17 Jahren beeinflusst das US-Institut die Produktentwicklung und die Einkaufsentscheidungen nicht weniger Branchen, darunter Mode, Möbel, Industriedesign und Grafikdesign.

In der Farbenlehre gilt Grün als die Farbe der Mitte: Sie wirkt harmonisierend, beruhigend, ohne dabei zu ermüden. In der medizinischen Farbtherapie gilt sie als die Farbe, die den Rhythmus von Herz und Nieren perfekt ausbalanciert. Tief einatmen, Sauerstoff und Kraft tanken - in der Natur, umgeben von Grün funktioniert das immer noch am besten. Und je mehr wir in einer digitalisierten, schnelllebigen, technologischen Welt zu Hause sind, sehnen wir uns offenbar genau nach diesem Ausgleich.

Als Paradebeispiel gelten die Hipster - denn was sie am liebsten mögen, ist Grün. Hellgrün ist die Farbe von Matcha-Tee, von Avocados, von sauren Äpfeln, von Kakteen, den einzigen Pflanzen, die Großstädter nicht vertrocknen lassen, von Ikea-Servietten und von Smoothies - alles bereits Trends auf Instagram. Hellgrün wirkt frisch und fröhlich und ist da zu entdecken, wo Menschen mit Farbtupfern ihr Leben aufpeppen wollen. Nicht umsonst erlebt auch der "Green Lifestyle" ein riesiges Comeback; das "Öko"-Image hat der bewusste Lebensstil längst abgelegt.

Die Wahl dieses Farbtons trifft also den Zeitgeist auf den Kopf. Im digitalen Zeitalter sehnen wir uns nach mehr Bodenständigkeit und Echtheit, egal ob es sich dabei um unseren Lebensstil oder die Ernährung handelt. "Das macht sich an der Ausbreitung von Grün in der Architektur, Stadtplanung oder im Design auf der ganzen Welt bemerkbar", so die offizielle Erklärung von Pantone.

Die Sehnsucht nach mehr Natur spiegelt sich ganz besonders auch im Einrichtungsbereich wider: Der urbane Lifestyle wird ergänzt durch begrünte Wände, bepflanzte Gewächshäuser, Tapeten mit botanischen Mustern, Wandfarben und Wohnaccessoires, die die Natur in die Wohnung holen. War er erst nur ein Trend im Bereich Interior, rückt Grün nun in den Vordergrund - und wird zu einem Farbton, der auch in der Modewelt allgegenwärtig sein wird. Denn er eignet sich für viele Farbkombinationen, wie man in den jüngsten Kollektionen von Kenzo, Michael Kors, Zac Posen oder von Balenciaga, Pucci, Prada, Gucci und Louis Vuitton sehen konnte.

"Dieses spritzige Gelbgrün spricht unseren Forscher- und Entdeckergeist an, unsere Neugierde, neue Ufer zu entdecken", so Eiseman. "Greenery wirkt beruhigend und belebend zugleich. Diese Farbe vermittelt uns Selbstsicherheit und Unerschrockenheit, unser eigenes Leben zu leben - in einer Zeit, in der wir überdenken, was uns glücklich und erfolgreich macht." Das sind doch schöne Aussichten auf das neue Jahr.

Quelle: RP