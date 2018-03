später lesen Veitshöchheim Auf der Fensterbank: Die erste Aussaat des Jahres 2018-03-02T20:12+0100 2018-03-03T10:04+0100

Ab März können die ersten Gemüsepflanzen und Blühpflanzen gesät werden - aber nicht im Freien. Sie kommen in Töpfen oder einem Saatkasten auf die helle Fensterbank im Zimmer. Oder man verwertet dafür alte Rollen fürs Klopapier oder Plastikbecher. Die Experten der Zeitschrift "Mein schöner Garten" raten zum Beispiel zum Upcycling von Eierkartons und -paletten als Aussaatgefäße. Je ein Samenkorn kommt in die Ausbuchtungen. Der Vorteil: Diese lassen sich abtrennen, wenn die Sämlinge herangewachsen sind, und mit ihnen ins Beet geben. Die Pappe zerfällt in der Erde schnell.