später lesen Augsburg Augsburg atmet auf: Blindgänger entschärft Teilen

Twittern







In einem fast vierstündigen Einsatz haben Spezialisten am ersten Weihnachtsfeiertag in Augsburg eine riesige britische Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Noch am Abend kehrten viele der rund 54.000 Bürger, die ihre Wohnungen bei der größten Evakuierungsaktion in Deutschland seit dem Zweiten Weltkrieg verlassen mussten, zurück. Ein Großteil hatte bei Freunden oder Verwandten ausgeharrt oder war verreist, nur knapp tausend Menschen kamen in die eingerichteten Notunterkünfte. Der 1,8 Tonnen schwere Blindgänger in der Innenstadt stellt nun keine Gefahr mehr dar und soll im Laufe der Woche abtransportiert werden.