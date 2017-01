später lesen Gesucht wegen Mordes 100 Polizisten nehmen Leipziger Hells-Angels-Boss in Wien fest FOTO: dpa, rs wok Teilen

100 Einsatzkräfte haben den untergetauchten Leipziger Hells-Angels-Boss in Österreich festgenommen. Der Mann wurde am Mittwoch im Vereinslokal der Hells Angels in Wien aufgegriffen.