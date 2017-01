später lesen Leiche im Wald entdeckt 29-jährige Deutsche tot in Nepal aufgefunden Teilen

Twittern





2017-01-10T10:20+0100 2017-01-10T12:53+0100

In Nepal ist eine deutsche Touristin anscheinend tödlich verunglückt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fanden die Beamten die Leiche der 29-Jährigen am Montag in einem Wald nahe ihrem Hotel in der Ortschaft Bandipur.