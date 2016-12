Abgestürzte Tupolew Tu-154: Taucher finden Flugzeugteile im Schwarzen Meer

Taucher haben am Montag Teile des über dem Schwarzen Meer abgestürzten russischen Militärflugzeugs geborgen.

Mehrere Fragmente der Maschine seien am Nachmittag etwa eineinhalb Kilometer vom Ufer entfernt in 25 Metern Tiefe entdeckt worden, erklärte das Ministerium für Notlagen in Moskau. Die Taucher wollten die Suche nach weiteren Teilen fortsetzen.

Als Ursache vermutet die russische Regierung ein "technisches Problem" oder einen Pilotenfehler. Ein "terroristischer Akt" gilt laut dem Verkehrsminister als eher unwahrscheinlich.

Die Maschine vom Typ Tupolew Tu-154 war am Sonntagmorgen auf dem Weg zu russischen Soldaten in Syrien kurz nach dem Start in Sotschi ins Schwarze Meer gestürzt. Unter den Passagieren waren auch Mitglieder des weltbekannten Alexandrow-Militärchores sowie die für ihre wohltätige Arbeit bekannte russische Ärztin Jelisaweta Glinka und mehrere Journalisten. Bei dem Absturz kamen vermutlich alle Menschen an Bord ums Leben.

(felt/ap)