später lesen Ermittlungen gegen Organisatoren Aktion gegen Transsexualität sorgt für Aufregung in Spanien 2017-03-01T13:12+0100 2017-03-01T13:12+0100

Eine an Kinder gerichtete Aktion gegen Transsexualität sorgt in Spanien für große Aufregung. Die Staatsanwaltschaft in Madrid leitete am Mittwoch Ermittlungen gegen die Organisatoren ein.