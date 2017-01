Schauspieler Arnold Schwarzenegger nahm am Mittwoch bei der Generalaudienz mit Papst Franziskus in Rom teil. Der kalifornische Ex-Gouverneur gilt als möglicher neuer US-Botschafter im Vatikan.

Der Terminator im Vatikan: Schauspieler Arnold Schwarzenegger saß am Mittwoch in der Generalaudienz mit Papst Franziskus in der ersten Reihe. Arnie, wie ihn seine Fans nennen, kam im dunklen Anzug, mit weißem Hemd und grüner Krawatte.

Schwarzenegger gilt als möglicher neuer US-Botschafter

Medien spekulieren, der 69 Jahre alte österreichisch-amerikanische Filmstar, der unter anderem den "Terminator" in der gleichnamigen Filmreihe spielte, könnte neuer US-Botschafter am Heiligen Stuhl werden. Der Ex-Gouverneur Kaliforniens wird somit als möglicher Kandidat für die Nachfolge von Ken Hackett, dem bisherigen US-Vertreter beim Vatikan, gehandelt. Nach dem Machtwechsel in den USA ist es nun an Präsident Donald Trump, einen neuen Botschafter zu ernennen.

Schwarzenegger ist katholisch, soll größere Summen seines Vermögens der katholischen Kirche spenden und besuchte erst vor zwei Wochen überraschend ein Zisterzienserkloster in der Steiermark.

(maxk/KNA)