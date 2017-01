später lesen Anspielung auf Marihuana-Legalisierung? Aus "Hollywood" wird "Hollyweed" FOTO: dpa, kno FOTO: dpa, kno Teilen

Unbekannte haben sich einen Scherz mit dem "Hollywood"-Schriftzug in den Hügeln hoch über Los Angeles erlaubt. In der Silvesternacht überspannten sie die beiden "O"s mit bedruckten Planen und ließen so das Wort "Hollyweed" über der Stadt erscheinen.