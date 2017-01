später lesen Australien 37-jährige Mutter lässt drei Kinder absichtlich ertrinken Teilen

2017-01-16

Eine 37-jährige Mutter hat in Australien gestanden, drei ihrer sieben Kinder ermordet zu haben. Die Frau gab am Montag vor einem Gericht in Melbourne zu, im April 2015 ihren Geländewagen mit Absicht in einen See gesteuert zu haben.