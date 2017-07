Mehrere Verletzte: Auto fährt in Boston in Menschengruppe

Die Polizei des US-Bundesstaates Massachusetts berichtete auf Twitter übr den Vorfall. Demnach wurden einige Fußgänger schwer verletzt. Nach Angaben des Nachrichtensenders CNN brachten die Einsatzkräfte zehn Personen in die umliegenden Krankenhäuser.

Im Fernsehen waren Bilder von einem Taxi zu sehen, das anscheinend in ein Gebäude gefahren war. Der Zwischenfall ereignete sich demnach in der Nähe des Logan Airport.

DEVELOPING - Units on scene, vehicle into a group of pedestrians, Porter St at Tomahawk Driver, East Boston, near Logan taxi pool. Injuries.