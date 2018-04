Aviciis Familie hat einen offenen Brief veröffentlicht. Darin beschreibt sie den überraschend gestorbenen DJ als sensiblen Künstler, der sich in der Musikbranche nicht zurechtfand - und am Ende seiner Kräfte war: "Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden."

Wie die Nachrichtenagentur AFP berichtet, veröffentlichte die Familie den offenen Brief am Donnerstag. Demnach habe Avicii, der mit bürgerlichem Namen Tim Bergling hieß und nur 28 Jahre alt wurde, "mit Gedanken über den Sinn, das Leben, das Glück" gekämpft. Er sei für "die Business-Maschinerie, in der er sich wiederfand", nicht geschaffen gewesen. "Er war ein sensibler Typ, der seine Fans liebte, aber das Rampenlicht scheute." Nach dem Ende seiner Tourneen habe er eine Balance im Leben finden wollen, "um glücklich zu sein und das zu tun, was er am meisten liebte: Musik".

Weiter schrieb die Familie, dass Tim Bergling ein "Suchender" gewesen sei, "ein zerbrechlicher Künstler, der nach Antworten auf die existenziellen Fragen suchte". Als Perfektionist habe alles 200-prozentig machen wollen. Das viele Reisen und die harte Arbeit hätten zu "extremem Stress" geführt. Und weiter schreibt die Familie: "Er konnte nicht mehr. Er wollte Frieden finden."

Polizei sieht keine Hinweise auf ein Verbrechen

Avicii war am Freitag vergangener Woche im Oman gestorben, wo er einen Urlaub mit Freunden verbrachte. Zur Todesursache wurden keine Angaben gemacht. Seine Sprecherin wollte am Donnerstag nicht sagen, ob die Aussagen der Familie bedeuteten, dass sich der Musiker das Leben nahm. Von seiten der Polizei im Oman hieß es, der Tod werde nicht als Kriminalfall eingestuft. Es sei aber der Wunsch der Familie, keine Angaben zur Todesursache zu machen.

Der Schwede zählte zu den erfolgreichsten Elektromusikern der Welt. Er arbeitete unter anderem mit Madonna, der britischen Rockband Coldplay und dem französischen DJ und Musikproduzenten David Guetta zusammen. Zu seinen größten Hits zählt "Wake Me Up" aus dem Jahr 2013. 2016 kündigte er mit 26 Jahren seinen Abschied aus dem Musikgeschäft an. Diese Szene ist nichts für mich", sagte er damals dem Magazin "Billboard". Nach seinem Tod trauerten Fans und Musik weltweit.

In den vergangenen Jahren hatte Avicii offen über seine Gesundheitsprobleme gesprochen - unter anderem über eine zum Teil durch exzessiven Alkoholkonsum verursachte Entzündung der Bauchspeicheldrüse. 2014 hatte er einige Live-Auftritte abgesagt, weil er sich die Gallenblase und den Blinddarm entfernen ließ.

Kreisen Ihre Gedanken darum, sich das Leben zu nehmen? Sprechen Sie mit anderen Menschen darüber. Die Telefonseelsorge ist anonym, kostenlos und rund um die Uhr erreichbar. Die Telefonnummern sind 0800 / 111 0 111 und 0800 / 111 0 222.

(wer/AFP)