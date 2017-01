später lesen Insgesamt fünf Tote Baby nach Amokfahrt von Melbourne gestorben FOTO: rtr, KV FOTO: rtr, KV Teilen

2017-01-22T10:17+0100 2017-01-22T10:16+0100

Einen Tag nach der Amokfahrt von Melbourne ist ein fünftes Opfer gestorben. Am Samstagabend starb ein drei Monate alter Junge in einer Klinik an seinen schweren Verletzungen.