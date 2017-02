Um seine Schüler für den Unterricht zu begeistern und die Beziehung zu seiner Klasse zu fördern, hat sich ein Lehrer in den USA etwas Besonderes einfallen lassen. Jeden Morgen begüßt er seine Schüler am Klassenzimmer mit einer individuellen Choreografie.

Das Video des lustigen Schulrituals geht derzeit um die Welt: Im schwarzen Anzug steht Barry White, Lehrer an einer Schule im US-Bundesstaat North Carolina, an der Türschwelle zum Klassenzimmer. Seine Schüler stehen in einer Reihe hintereinander auf dem Gang. Wer nun ein steifes Ritual zur morgendlichen Begrüßung durch den Lehrer erwartet, der irrt.

Denn plötzlich krempeln die Schüler die Ärmel hoch, treten der Reihe nach vor ihren Lehrer und begrüßen ihn mit Handschlag und einem kleinen Tänzchen – so wie man es sonst nur von den Jubelläufen berühmter Sportler im Fernsehen kennt. Jeder Schüler hat seine individuelle Choreografie perfekt einstudiert. Und Barry White tanzt jede Begrüßung schwungvoll mit.

US-Medien erklärte der Lehrer den Sinn dieser skurrilen Aktion: "Für mich ist die persönliche Beziehung zu den Schülern entscheidend", sagt Barry White. Bevor man Wissen vermitteln könne, müssten die Schüler sich auf ihren Lehrer einlassen können.

Zu der Idee inspiriert wurde White vom Basketball, genauer gesagt von NBA-Star LeBron James, der seine "Handshakes" regelmäßig mit seinem Team vor laufender Kamera vollzieht. "Man erkennt die enge Verbindung, die sie haben", so der Lehrer. "Dieses Gefühl wollte ich auch in meine Klasse bringen." Nun hat dieses Ritual bereits in drei Schulklassen von Barry White Einzug gehalten.

(mro)