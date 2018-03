später lesen In Belgiens Hauptstadt Brüssel Hilfe-App für Frauen gegen sexuelle Belästigung FOTO: dpa, cgt FOTO: dpa, cgt 2018-03-14T09:00+0100 2018-03-14T09:19+0100

Wenn Frauen auf der Straße oder in der U-Bahn in Brüssel belästigt werden, können sie nun anonym den Vorfall mithilfe einer App melden. "Touche pas à ma pote" (etwa: "Fass meine Freundin nicht an") heißt die Anwendung aus dem App-Store von Google.