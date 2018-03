Geboren wurde Hawking am 8. Januar 1942 in Oxford. 1963 stellten Ärzte bei ihm die Nervenkrankheitim Anfangsstadium fest. Diese Erkrankung ist nicht heilbar und betrifft das gesamte Nervensystem. Sie schädigt nach und nach alle Nervenzellen, die für die Muskelbewegungen verantwortlich sind. weniger

Geboren wurde Hawking am 8. Januar 1942 in Oxford. 1963 stellten Ärzte bei ihm die Nervenkrankheit Amytrophe Lateralsklerose im Anfangsstadium fest. Diese Erkrankung ist nicht heilbar und betrifft das gesamte Nervensystem. Sie schädigt nach und nach alle Nervenzellen, die für die Muskelbewegungen verantwortlich sind.

Als Hawking die Diagnose erhielt, studierte er Physik in Oxford. 1959 hatte er mit dem Studium begonnen. Die Krankheit hielt ihn nicht davon ab, ein bekannter Astrophysiker zu werden. Im Gegenteil, sie trieb seinen Ehrgeiz sogar noch an. 1979 wurde er Professor für Mathematik in Cambridge.