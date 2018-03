später lesen Alkohol und Drogen am Steuer Braut in den USA wird in Handschellen abgeführt FOTO: dpa, ER lof FOTO: dpa, ER lof 2018-03-13T11:00+0100 2018-03-13T11:07+0100

Arizona hat eines der strengsten Gesetze in den USA, was Alkohol am Steuer angeht. Das wurde jetzt einer Braut zum Verhängnis: Auf dem Weg zu ihrer eigenen Hochzeit wurde sie in weißem Kleid und Handschellen abgeführt.

