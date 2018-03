Britisch-russische Spionagedramen der letzten Jahrzehnte Agenten der britischen Regierung und des Kreml haben sich in den vergangenen Jahrzehnten eine ganze Reihe filmreifer Spionage-Dramen geliefert. Ob der mysteriöse Giftanschlag auf den russischen Ex-Spion Sergej Skripal in diese Reihe gehört, ist noch nicht geklärt. Wundern würde es niemanden, wenn die Spur nach Moskau führt - schließlich gibt es eine einschlägige Vorgeschichte. Wir zeigen einige Beispiele (Quelle: AFP).

Britisch-russische Spionagedramen der letzten Jahrzehnte Die "Cambridge-Fünf" Der Spionagering war perfekt getarnt: Die fünf Männer stammten aus der britischen Oberschicht, studierten an der Elite-Universität Cambridge, verkehrten in den besten Kreisen - und sie führten ein Doppelleben. In den 1940er und 1950er Jahren spionierten sie für die Sowjetunion, die sie während des Studiums angeworben hatte. Prominentestes Mitglied der Fünfer-Gruppe war der Geheimdienstoffizier Kim Philby, der sich nach seiner Enttarnung 1963 in die Sowjetunion absetzte. Vor einigen Jahren tauchten Videoaufnahmen von einem Vortrag auf, den Philby 1981 vor Stasi-Agenten in Ost-Berlin hielt. Darin erzählt er, wie er sich mit Archivaren des britischen Geheimdiensts anfreundete, sich Unterlagen aushändigen ließ und diese an die UdSSR weiterreichte.

Britisch-russische Spionagedramen der letzten Jahrzehnte Doppelagent George Blake Kaum ein Spion dürfte dem britischen Geheimdienst so viel Schaden zugefügt haben wie der Doppelagent George Blake. Von den 1950er Jahren an verriet er nach eigenen Angaben die Namen von hunderten westlichen Spionen an den sowjetischen Geheimdienst KGB - unter ihnen auch die Namen aller britischen Spione, die in Deutschland eingesetzt waren. Ein besonders spektakulärer Verrat Blakes betraf einen Geheimtunnel, den westliche Dienste nach Ost-Berlin gruben, um von dort aus die Kommunikationsverbindungen der Sowjets abzuhören. Blake wurde in London enttarnt, verhaftet und nach einem Geständnis zu 42 Jahren Gefängnis verurteilt. Der Agentenkrimi war damit nicht zu Ende: 1966 brach Blake aus dem Gefängnis aus und floh in die UdSSR, wo er als Held gefeiert wurde.

Britisch-russische Spionagedramen der letzten Jahrzehnte Die Profumo-Affäre Ein Kriegsminister, ein Sowjet-Diplomat und eine schöne junge Frau: Dies waren die Protagonisten eines Skandals, der Großbritannien 1963 in Atem hielt. Die 19-jährige Christine Keeler, ein Callgirl mit Model-Ambitionen, hatte gleichzeitig ein Verhältnis mit dem britischen Kriegsminister John Profumo und dem Verteidigungsattaché der sowjetischen Botschaft in London. Nach Bekanntwerden der Affäre geriet Profumo unter Druck. Kritiker befürchteten, dass Keeler Informationen des Ministers an die Sowjets weitergegeben haben könnte - eine Gefahr für die nationale Sicherheit Großbritanniens. Die Liebelei des Politikers geriet zur Staatsaffäre, Profumo trat zurück.

Britisch-russische Spionagedramen der letzten Jahrzehnte Ausweisungen In den 1970er und 1980er Jahren gab es mehrere Scharmützel zwischen den Geheimdiensten ihrer Majestät und des Kreml. Im September 1971 wies Großbritannien aus Protest gegen Spionageaktivitäten die Rekordzahl von 105 sowjetischen Vertretern aus. Im Gegenzug schickte die UdSSR 31 Briten heim. 1985 lieferten sich die Regierungen in London und Moskau ein sechstägiges hitziges Wortgefecht über Spionagevorwürfe, beide Seiten wiesen Dutzende mutmaßliche Agenten aus. Die Londoner Bürochef des KGB, Oleg Gordijewski, lief zu den Briten über.