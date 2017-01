später lesen Spanische Exklave Ceuta in Marokko Polizei entdeckt in Koffer gepressten Flüchtling FOTO: ap, EM Teilen

Twittern





2017-01-04T15:40+0100 2017-01-04T15:39+0100

Immer wieder versuchen Migranten über die spanische Exklave Ceuta in die EU zu gelangen. Am Dienstag hat die spanische Polizei Fotos von einem jungen Mann veröffentlicht, der in einen Koffer gepresst die Grenze überqueren wollte.