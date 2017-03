Abstoßender geht es wohl kaum. Nicht nur, dass fünf oder sechs Männer sich Anfang der Woche offenbar an der Minderjährigen vergingen, sie streamten das Ganze auch noch live auf Facebook. Erst, als die Mutter der 15-Jährigen Bilder ihrer Tochter fand und der Polizei übergab, kamen die Ermittlungen ins Rollen. Mehrere Dutzend Zuschauer der Vergewaltigung erachteten es offenbar nicht für nötig, die Polizei zu alarmieren.

Wie der TV-Sender "NBC" berichtet, fanden die Beamten die seit Sonntag Vermisste schließlich. Vorher hatte die Polizei rund um die Uhr ermittelt, sagte Sprecher Anthony Guglielmi. Die Jugendliche befindet sich demnach in einem stabilen Zustand und ist nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wieder zurück bei ihrer Familie.

UPDATE: CPD making good progress identifying persons of interest in 10th Dist assault. Interviews ongoing but no formal suspects named yet