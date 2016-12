Chile: Tsunami-Warnung nach Beben der Stärke 7,6

Ein schweres Erdbeben hat den Süden von Chile erschüttert. Die Behörden gaben nach dem Beben vorsorglich eine Tsunami-Warnung aus und ordneten die Evakuierung von Küstengebieten an. Einige Stunden später konnte der Alarm aber wieder aufgehoben werden.

Angaben über Verletzte gab es zunächst nicht. Die betroffenen Gebiete nahe der Südspitze der Insel Chiloé rund 1300 Kilometer südlich der Hauptstadt Santiago de Chile sind eher dünn besiedelt. Dennoch rechneten die Behörden allein aufgrund der Bebenstärke mit einigen Schäden. Die Behörden stuften eine zwischenzeitliche Tsunami-Warnung nach einigen Stunden herab und mahnten nur noch zur Vorsicht.

"Einige Schäden"

Die US-Erdbebenwarte USGS sagte, das Beben habe die Stärke von 7,6 gehabt. Es ereignete sich demnach am Vormittag um 11.22 Uhr (Ortszeit) im Pazifik etwa 40 Kilometer südwestlich der Stadt Quellón auf Chiloé in einer Tiefe von 33 Kilometern. Die Kommunikation in der betroffene Region sei schwierig, sagte der Regionaldirektor des Katastrophenschutzes, Alejandro Verges, dem Sender TVN. Es werde "einige Schäden" gegeben haben, mutmaßte er.

Taxifahrer Luis Ramírez sagte der Nachrichtenagentur AP per Telefon, er habe gerade sein Auto in Ancud auf Chiloé gewaschen, als die Erde bebte. "Ich bin 48 Jahre alt und habe noch nie so etwas Starkes gefühlt", sagte er.

In dem südamerikanischen Land kommt es häufig zu Erdbeben. 2010 löste ein Erdstoß der Stärke 8,8 - eines der stärksten jemals gemessenen Beben - einen verheerenden Tsunami aus. Mehr als 500 Menschen kamen ums Leben, mehr als 220.000 Wohnhäuser wurden zerstört. Seither wurde in dem Andenstaat das Alarmsystem für Erdbeben und Tsunamis verbessert.

