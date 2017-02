China: Sechsjähriger fährt unbeaufsichtigt das Auto seiner Eltern

Ein sechsjähriger Junge aus China hat die Gunst der Stunde genutzt und sich hinter das Steuer des Autos seiner Eltern gesetzt. Eine Überwachungskamera hält fest, wie er einsteigt und die Zündung betätigt.

Da konnte es einer kaum erwarten. Lange bevor er den Führerschein machen darf, hat sich ein sechsjähriger Junge aus dem chinesischen Huizhou den Autoschlüssel seiner Eltern geschnappt, ist in eine Tiefgarage gelaufen und hat seine ersten Fahrerfahrungen gemacht. In dem Video einer Überwachungskamera ist zu sehen, wie der Junge auf den Wagen zuläuft, ihn fachmännisch per Knopfdruck mit dem Schlüssel öffnet und einsteigt.

Was es braucht, um sich mit dem Auto sicher in dunkler Umgebung zu bewegen, muss er sich irgendwo abgeschaut haben. Seine erste Aktion vorm Losfahren: Licht einschalten. Dann noch schnell den richtigen Gang eingelegt und los geht's – zumindest ein Stück. Etwas in der Parklücke nach vorn, dann wieder zurück. Danach werden die Blinker getestet. Von vorbeifahrenden Autos ließ er sich nicht beirren. Wie es sich gehört, lässt er sie passieren, bevor er den Wagen wieder in seine Ausgangsposition stellt und ihn verlässt.

Ganz ohne Folgen blieb das Ganze aber nicht. Der kurze Fahrversuch hinterließ einige Schrammen an dem roten VW. Denn den Abstand zur Parkhausmauer konnte der Junge noch nicht richtig einschätzen. Zum Glück ist aber weder dem Jungen, noch den anderen Autofahrern oder Autos etwas passiert.

(maxk)