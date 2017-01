später lesen Chinesisches Neujahrsfest China feiert Jahr des Hahnes mit weniger Feuerwerk FOTO: dpa, zeus kno FOTO: dpa, zeus kno Teilen

Chinesen in aller Welt begrüßen in der Nacht zum Samstag das Jahr des Hahnes. Nach dem Mondkalender beginnt das neue Jahr in China um Mitternacht Ortszeit (17 Uhr MEZ) traditionell mit viel Feuerwerk.