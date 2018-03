später lesen Cirque du Soleil in Florida Luftakrobat stürzt vor den Augen der Zuschauer ab und stirbt FOTO: Disney FOTO: Disney 2018-03-19T11:39+0100 2018-03-19T11:57+0100

Nach einer Vorstellung des weltberühmten Cirque du Soleil in Tampa im US-Bundesstaat Florida ist ein Luftakrobat des Zirkus' gestorben. Der Artist fiel während einer Nummer, bei der er an Bändern über der Bühne hing, in die Tiefe. Im Krankenhaus erlag er seinen Verletzungen.