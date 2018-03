Am 24. März 2018 wurde weltweit die Earth Hour begangen. Um auf die Folgen des Klimawandels hinzuweisen, wurde an vielen bekannten Gebäuden die Beleuchtung abgeschaltet. Hier im Bild: Die Puente Nuevo in Ronda in der Nähe von Malaga.

Am 24. März 2018 wurde weltweit die Earth Hour begangen. Um auf die Folgen des Klimawandels hinzuweisen, wurde an vielen bekannten Gebäuden die Beleuchtung abgeschaltet. Hier im Bild: Die Puente Nuevo in Ronda in der Nähe von Malaga. weniger