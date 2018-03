Knackiger Winter auch in Holland

Schlittschuhläufer und Spaziergänger haben die Grachten von Amsterdam erobert. Dort bietet sich ein seltenes Schauspiel: Die Grachten sind zugefroren. Von Anja Wollschlaeger

Schon seit Freitag nutzen Bewohner die Gelegenheit, auf der Prinsengracht Schlittschuh zu laufen. Damit das Eis ausreichend trägt, hatte die Wasserbehörde in dieser Woche Boote aus dem Kanal verbannt und die Schleusen geschlossen.

Die Grachten frieren laut niederländischen Medienberichten nur alle paar Jahre zu. Viele Niederländer nutzten sofort die Gelegenheit und zogen ihre Schlittschuhe an. Angesichts der kilometerlangen Eisflächen ist schnell klar, warum die Nation den Eisschnelllauf dominiert. Bei den Olympischen Winterspielen in Pyeongchang haben die niederländischen Frauen in der Disziplin Eisschnelllauf (3000 Meter) die Gold-, Silber- und Bronzemedaille geholt.

Lange hält das Eis nicht mehr

Lange wird die Natureisbahn wohl nicht mehr bleiben. Der niederländische Meteorologe Yannick Damen von weeronline.nl sagt: "An vielen Orten ist das Eis gerade dick genug und morgen wird es bald schlimmer. Dann wird auf dem Eis auch eine Wasserschicht sein. Wenn du fällst, bist du klitschnass."

Doch auch, wenn sich das Wetter bald ändert, werden die Niederländer reichlich Erinnerungsmaterial haben. Nicht nur in den sozialen Medien gibt es reichlich Videos und Fotos von den Grachten. Medien aus ganz Europa haben aus Amsterdam berichtet.