Earth Hour 2018: Die Welt macht für eine Stunde das Licht aus

In mehr als 180 Ländern Ländern sind am Samstagabend an zahlreichen Gebäuden die Lichter ausgeknipst worden, um auf den Klimawandel aufmerksam zu machen. In Paris wurden sogar 300 Gebäude verdunkelt.