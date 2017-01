Weil die 89-jährige Nachbarin von Chris Salvatore nach einer schweren Krankheit nicht mehr alleine leben konnte, nahm er die Seniorin bei sich auf. Inzwischen sind der Schauspieler und seine "Nachbarsoma" bei Instagram berühmt.

Der 31-Jährige und die fast dreimal so alte Norma Cook wohnen zusammen in einer kleinen Wohnung in West Hollywood. Zuvor waren sie Nachbarn. Doch als die Seniorin an Leukämie erkrankte und ihren Alltag nach einem zweimonatigen Krankenhausaufenthalt nicht mehr alleine bewältigen konnte, entschied sich Chris Salvatore, Norma bei sich aufzunehmen. Denn die Versorgung durch einen Pflegedienst konnte sich die alte Dame nicht leisten.

Wie das US-Portal "Today.com" berichtet, kannte Chris Salvatore Norma bereits seit fünf Jahren. Er sei so tief berührt von diesem traurigen Schicksal gewesen, dass er nicht nur eine Spendenseite für Norma einrichtete, sondern sie sogar bei sich aufnahm. Auf seinem Instagram-Account dokumentiert er regelmäßig das WG-Leben. "In meinem Apartment hat sie ihr eigenes Schlafzimmer und Bad. Sie liebt es", schreibt er unter einem der Fotos.

Seine Arbeit erledige er momentan größtenteils von zu Hause, sagt der 31-Jährige, der unter anderem als Schauspieler tätig ist. Dadurch könne er gut für sie sorgen. Langweilig wird den beiden in ihrer WG offenbar nie. "Die meiste Zeit quatschen wir, trinken Champagner und essen Nüsse", schreibt Chris. Seine Follower herzen die Fotos zu Tausenden – und wünschen dieser Freundschaft eine langjährige glückliche Zukunft.

(mro)