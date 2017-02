später lesen Dominikanische Republik Zwei Journalisten während ihrer Sendung erschossen Teilen

Zwei Radio-Journalisten sind in der Dominikanischen Republik während einer Facebook-Live-Sendung erschossen worden. Unbekannte stürmten am Dienstagmorgen (Ortszeit) das Studio von FM 103 in San Pedro de Macorís im Osten des Landes und erschossen den Moderator und den Produzenten der Sendung.