Frau in Großbritannien durch Sturmtief Doris getötet

In Großbritannien wütet das Sturmtief "Doris" – eine Frau ist am Donnerstag im zentralenglischen Wolverhampton von herumfliegenden Trümmern am Kopf getroffen worden und dabei ums Leben gekommen. Das Wetter verursachte großes Chaos an Flughäfen und Bahnhöfen.