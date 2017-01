Der an die USA ausgelieferte mexikanische Drogenboss Joaquín Guzmán alias "El Chapo" verlangt, bei allen künftigen Anhörungen persönlich im Gerichtssaal anwesend zu sein. Seine Nichtanwesenheit erwecke den Eindruck, er sei zu gefährlich, um in den Gerichtssaal gebracht zu werden, argumentieren seine Anwälte.

In einem fünfseitigen Schreiben vom Montag fordern Joaquín Guzmáns Anwälte, dass der Drogenboss am Freitag bei der nächsten Anhörung im Gerichtssaal anwesend sein darf. Die Nichtanwesenheit ihres Mandanten würde den Eindruck erwecken, Guzmán sei "zu gefährlich", als dass er in den Gerichtssaal gebracht werden könne. Die Forderung der Anwälte gilt auch für die weiteren Anhörungen des "El Chapo" genannten Drogenbosses.

Nach seiner Auslieferung aus Mexiko befindet sich der 59-jährige mutmaßliche Chef des Sinaloa-Rauschgiftkartells in Einzelhaft im Metropolitan Correctional Center im New Yorker Stadtteil Manhattan. Ihm werden unter anderem Drogengeschäfte zur Last gelegt. Der Bundesrichter Brian Cogan hat sich dafür ausgesprochen, dass Guzmán per Videoschaltung aus dem Gefängnis angehört wird. Die beiden Anwälte des Mexikaners verweisen zur Stützung ihrer Argumentation dagegen auf die US-Verfassung. Das Bundesgericht im Stadtteil Brooklyn ist drei Kilometer von der Haftanstalt entfernt.

In einer ersten Anhörung hatte sich Guzmán vor knapp zwei Wochen auf nicht schuldig plädiert. Bei einer Verurteilung droht ihm lebenslange Haft in einem US-Hochsicherheitsgefängnis.

Mexiko hatte sich gegen Auslieferung gewehrt

"El Chapo" hatte zuletzt in einem Gefängnis in Ciudad Juárez an der Grenze zu den USA eingesessen. Er war nach einem Gefängnisausbruch und 13 Jahren auf der Flucht im Februar 2014 gefasst und ins Hochsicherheitsgefängnis Altiplano nahe Mexiko-Stadt gesperrt worden - doch von dort floh er im Juli 2015 in einer filmreifen Aktion durch einen Tunnel. Im Januar vergangenen Jahres wurde er in seinem Heimat-Bundesstaat Sinaloa erneut verhaftet.

Mexiko hatte sich lange gegen die Auslieferung des Drogenbosses an die USA gewehrt. Staatschef Enrique Peña Nieto hatte stets erklärt, dass "El Chapo" von einem mexikanischen Gericht verurteilt werden solle. Die erneute Flucht des Drogenbosses 2015, für die dieser auch Helfer in den Reihen der Sicherheitskräfte gehabt haben muss, führte aber anscheinend zu einem Sinneswandel.

(rent/AFP)