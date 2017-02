später lesen Nach heftigen Regenfällen Riesiger US-Staudamm droht zu brechen FOTO: rtr, MW/DEG/KV Teilen

2017-02-13T08:54+0100 2017-02-13T17:05+0100

Rund 180.000 Menschen haben sich in Kalifornien vor dem drohenden Bruch des Oroville-Staudamms in Sicherheit gebracht. Grund sind heftige Regenfälle, die die Stauanlagen an ihre Grenzen bringen.