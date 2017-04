später lesen Emma Morano Letzte bekannte Frau aus dem 19. Jahrhundert gestorben FOTO: dpa, dtm bjw lof FOTO: dpa, dtm bjw lof 2017-04-15T20:19+0200 2017-04-15T20:19+0200

Die älteste Frau der Welt ist tot. Die Italienerin Emma Morano starb am Samstag laut Medienberichten mit 117 Jahren in ihrer Wohnung in Verbania am Lago Maggiore. Sie gilt als die letzte bekannte Erdenbürgerin aus dem 19. Jahrhundert.