später lesen Unglück mit fünf Toten Drei Festnahmen nach Haus-Explosion in Leicester FOTO: dpa, pat FOTO: dpa, pat 2018-02-28T21:48+0100 2018-02-28T21:50+0100

Nach der Explosion eines Hauses in der mittelenglischen Stadt Leicester sind drei Männer wegen Verdachts auf Totschlags festgenommen worden. Das teilte die Polizei in der Grafschaft Leicestershire am Mittwochabend mit.