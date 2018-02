später lesen Geplanter Verkauf gescheitert Weinsteins Ex-Firma will Insolvenz anmelden FOTO: ap, PH FOTO: ap, PH 2018-02-26T08:43+0100 2018-02-26T11:27+0100

Das frühere Filmstudio von Harvey Weinstein will Insolvenz beantragen. Das kündigte die Firma am Sonntag (Ortszeit) an, nachdem ein geplanter Verkauf des Unternehmens gescheitert war.