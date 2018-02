Nach einer Explosion in einem Gebäude in Leicester sind sechs Menschen ins Krankenhaus eingeliefert worden. Zwei von ihnen seien im kritischen Zustand, teilten Krankenhäuser sowie die BBC vor Ort am Sonntagabend mit. Die Feuerwehr meldete, das Gebäude sei eingestürzt und es sei unklar, ob weitere Menschen verletzt worden seien oder aufgrund von Feuer und Schutt nicht ins Freie gelangen könnten.

Die Explosion ereignete sich an einer Geschäfts- und Wohnstraße in der Nähe des Stadtzentrums von Leicester. Nach Feuerwehrangaben gingen kurz nach 19 Uhr Ortszeit (20 Uhr MEZ) mehrere Notrufe wegen einer Explosion und eines Brandes ein. Während die Feuerwehr noch unterwegs gewesen sei, habe die Polizei den Einsturz eines Gebäudes gemeldet, sagte eine Feuerwehrsprecherin.

Emergency services are dealing with a fire in Hinckley Rd, Leicester. Incident will be the subject of a joint investigation with the fire service. Public asked not to speculate but at this stage there is no indication this is terrorist related.



