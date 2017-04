Sprengstoff-Explosionen in U-Bahn - Behörden melden zehn Tote

In einer U-Bahn-Station im Zentrum der russischen Stadt St. Petersburg haben sich Explosionen ereignet. Mindestens eine davon wurde offenbar durch einen Sprengsatz verursacht. Mindestens zehn Menschen sind getötet worden, außerdem gibt es Berichte über viele Verletzte.

Der TV-Sender Life News zeigte Bilder von verletzten Menschen, die auf einem Metro-Bahnstieg liegen. Auch die russische Agentur Tass berichtet von zehn Todesopfern. Etwa 20 Menschen seien verletzt worden. Den Angaben nach explodierte ein Sprengsatz in einem Zug auf der Fahrt zwischen zwei Stationen im Zentrum.

Betroffen sollen die Stationen Sennaja Ploschtschad (Linie M2) und Sadowaya (Linie M5, Übergang zur Linie M2) sein.

Das Video des staatsnahen Sender Russia Today zeigt eine total zerstörte Metro-Waggon-Tür.

Wie die Nachrichtenagentur Ria Nowosti unter Berufung auf Sicherheitskräfte berichtete, hat sich mindestens eine Explosion in einem U-Bahn-Waggon ereignet. Die Ursache der Explosion waren zunächst unklar, drei U-Bahnhöfe wurden gesperrt. Behördenquellen schätzten die Sprengkraft auf 200 bis 300 Gramm Dynamit. Sieben U-Bahn-Stationen im Zentrum der Fünf-Millionen-Stadt wurden geräumt. Fotos in sozialen Netzwerken zeigten Verletzte auf dem Bahnsteig und zerstörte Türen eines U-Bahn-Wagens. Laut ZDF Moskau sind alle Metrostationen geschlossen.

Putin: Terror könnte Hintergrund sein

Wladimir Putin war am Montag in St. Petersburg, hielt sich aber nach Angaben seines Sprechers im Vorort Strelna auf. Die Ursache für die Explosionen sind dem russischen Präsidenten zufolge unklar. Man ziehe alle Möglichkeiten in Betracht, auch Terrorismus.

Laut der russischen Nachrichtenagentur Tass werden ab sofort bei der Metro in Moskau die Sicherheitsvorkehrungen erhöht. Aus einer Stellungnahme, die in dem Messenger-Dienst Telegram verbreitet wird, haben die Behörden in Moskau der St. Petersburger Metro ihre Hilfe angeboten.

In der Vergangenheit hatte es mehrere Anschläge auf die U-Bahn in Moskau mit zahlreichen Toten gegeben. In St. Petersburg gab es bislang keine Anschläge.

Die Metro hat eines der tiefstgelegenen U-Bahn-Systeme der Welt. Die erste Linie wurde im November 1955 eröffnet. Das Netz besteht im Jahr 2013 aus fünf Linien mit insgesamt 113,6 km Streckenlänge und 67 Stationen. Täglich werden 2,8 Millionen und jährlich 1,02 Milliarden Fahrgäste befördert. Die Petersburger Metro gilt als eine der architektonisch schönsten der Welt.

(felt/dpa/REU/AFP)