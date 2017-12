später lesen Sandbank New Yorker Fähre auf Grund gelaufen 2017-12-28T07:59+0100 2017-12-28T07:58+0100

In New York City ist eine Fähre mit fast 30 Passagieren auf einer Sandbank gestrandet. Einsatzkräfte gaben am Mittwochabend gegen 23.00 Uhr (Ortszeit) bekannt, alle 27 Fahrgäste von dem Boot gerettet zu haben.