Ähnlich wie in Berlin gilt in Paris seit Sonntag eine Feinstaub-Plakettenpflicht. In die Umweltzone der Smog-geplagten französischen Hauptstadt dürfen nur noch bestimmte Fahrzeuge fahren. Die Regelung gilt auch für ausländische Fahrzeuge.