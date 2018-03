später lesen 17-jährige Jugendliche getötet Festnahme nach Schüssen an Schule in Alabama FOTO: ap, BA FOTO: ap, BA 2018-03-09T08:03+0100 2018-03-09T08:06+0100

Nach Schüssen an einer High School im US-Staat Alabama mit einer Toten haben die Behörden eine verdächtige Person festgenommen. Die Bezirksstaatsanwaltschaft in Jefferson County prüfte am Donnerstag eine mögliche Anklage.