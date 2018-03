Es könnte die älteste Flaschenpost-Sendung der Welt sein, die jemals entdeckt wurde: In Australien ist eine 132 Jahre alte Flasche mit einer Nachricht an Land gespült worden. Ins Meer geworfen hatten sie deutsche Forscher.

Entdeckt wurde die Flaschenpost von einer Spaziergängerin im Sand. Die Flasche wurde laut Recherchen des Westaustralien-Museums in Perth von Bord des Forschungsschiffs "Paula" im Juni 1886 in den Indischen Ozean geworfen. Nach Angaben des Museums vom Dienstag lag der bisherige Altersrekord einer Flaschenpost bei etwas mehr als 108 Jahren.

Gefunden hatte die Flasche im Januar dieses Jahres die Australierin Tonya Illman, die am Strand von Wedge Island unterwegs war, etwa 180 Kilometer nördlich von Perth, der Hauptstadt des Bundesstaates Western Australia. Die Freundin ihres Sohnes entdeckte dann, dass darin eine Botschaft lag. "Als wir sie geöffnet haben, sahen wir, dass ein gedrucktes Formular darin lag, in deutscher Sprache, mit einer sehr verblichenen deutschen Handschrift", sagte Illman. Als Datum war darauf der 12. Juni 1886 notiert.

Die Recherchen ergaben, dass die Flasche im Auftrag der Deutschen Seewarte in Hamburg über Bord geworfen wurde, um Genaueres über den Verlauf von Meeresströmungen herauszufinden. Der Finder wurde gebeten, eine Antwort zu schicken - entweder an die Seewarte selbst oder "auch an das nächste Konsulat zur Beförderung an jene Behörde".

(oko/dpa)